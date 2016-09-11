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Воскресенье,
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Трамп: Клинтон совершила самую крупную ошибку, оскорбив избирателей

Кандидат в президенты от республиканцев США отреагировал на заявление своей соперницы в президентской гонке

Хиллари Клинтон позволила себе недопустимые высказывания в адрес американских избирателей, эти слова стали ее самой серьезной ошибкой за всю предвыборную гонку, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.

Трамп заявил, что Клинтон совершила самую худшую ошибку в этом сезоне, оскорбив миллионы американцев. По его мнению, вместо того, чтобы извиниться перед ними, она старается загладить вину вновь пускаясь в оскорбления в попытке переиначить свои же слова, говорится в заявлении Трампа на его официальном сайте.

«Впервые за долгое время ее истинные чувства вышли наружу, показывая фанатизм и ненависть по отношению к миллионам американцев. Как она может быть президентом нашей страны, когда у она испытывает такое презрение и пренебрежение к столь многим американцам? Хиллари Клинтон должно быть стыдно, это доказывает, вне всяких сомнений, что она неспособна быть президентом. Я же буду президентом для всех американцев, вместе мы сделаем Америку великой», — говорится в заявлении Трампа.

Ранее кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что с уважением относится ко всем сторонникам своего соперника Хиллари Клинтон.

Перед этим Хиллари Клинтон на общественном мероприятии довольно резко высказалась о приверженцах Трампа, назвав их сексистами, гомофобами, исламофобами и расистами.

Позже Клинтон извинилась за свои слова, но скандал уже разгорелся.

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Известия // воскресенье, 11 сентября 2016 года

Трамп: Клинтон совершила самую крупную ошибку, оскорбив избирателей

Кандидат в президенты от республиканцев США отреагировал на заявление своей соперницы в президентской гонке

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