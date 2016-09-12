Клинтон отменила поездку в Калифорнию из-за пневмонии

Поездка в Калифорнию кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон отменена из-за диагностирования у нее пневмонии. Воспаление легких у нее определила личный врач политика. Об этом сообщает Reuters.

Как рассказал представитель штаба Клинтон, в Калифорнию кандидат должна была отправиться 12 сентября, сообщает Reuters.

Hillary Clinton was diagnosed with pneumonia on Friday, her doctor says. https://t.co/RbeSTq1Q08 — CNN (@CNN) 11 сентября 2016 г.

Напомним, еще до того, как кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон упала в обморок на церемонии в память жертв терактов 11 сентября в Нью-Йорке, ее личный врач диагностировала у политика пневмонию.

Слухи о неважном состоянии здоровья Хиллари Клинтон распространились уже давно. Так, ее конкурент Дональд Трамп неоднократно призывал ее обнародовать свою медицинскую карту, чтобы у избирателей не было никаких сомнений в состоянии ее здоровья. При этом республиканец заявил, что готов сделать то же самое.

Кроме этого, Трамп заявлял, что Клинтон недостаточно вынослива, чтобы быть президентом.

В понедельник Клинтон в ходе выступления в Огайо закашлялась и почти не смогла говорить. При этом она попыталась выйти из положения, отшутившись, что страдает аллергией на Дональда Трампа.