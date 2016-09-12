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Понедельник,
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Родившуюся в Крыму обезьянку назвали Афониусом в честь iPhone 7

У коллектива парка «Тайган» есть традиция называть новорожденных в честь значимых событий

Обезьянка-капуцин родилась в крымском сафари-парке «Тайган» в день мировой премьеры телефона iPhone 7. Ее назвали Афониус в честь нового гаджета.

По словам директора сафари-парка Олега Зубкова, у сотрудников «Тайгана» есть традиция называть новорожденных в честь событий. «Назвать обезьяну-капуцина Афониусом в честь нового телефона решил наш коллектив. Например, тигра назвали Весна в честь «крымской весны» и возвращения полуострова домой в Россию», — цитирует сайт «Комсомольской правды» Зубкова. А в честь референдума о воссоединении полуострова с РФ зебру назвали Россией.

Это были первые роды для мамы Афониуса. Роды прошли успешно, малыш появился на свет в 8 часов утра в минувшую пятницу. Новорожденный бурый капуцин весит 200 г.

Напомним, заказы на новые iPhone 7 и iPhone 7 Plus начали принимать с 9 сентября, а доставка начнется с 16 сентября. Первыми iPhone смогут получить жители 28 стран: США, ряд европейских государств, а также Китай, Сингапур, ОАЭ. 23 сентября к этому списку будут добавлены еще 30 стран — государства Восточной Европы, в том числе и Россия.

Читайте далее в интервью «Известий» с главой миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Яном Петерсеном о том, почему международные наблюдатели не будут следить за ходом голосования в Крыму, как выстраиваются отношения с новым составом ЦИК РФ и какие рекомендации БДИПЧ ОБСЕ по итогам прошлой парламентской кампании были выполнены: 

 «О Крыме в нашем докладе ничего не будет»

Известия // понедельник, 12 сентября 2016 года

Родившуюся в Крыму обезьянку назвали Афониусом в честь iPhone 7

Родившуюся в Крыму обезьянку назвали Афониусом в честь iPhone 7У коллектива парка «Тайган» есть традиция называть новорожденных в честь значимых событий

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