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Кремль: Путин полностью информирован о деле полковника Захарченко

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, руководство демонстрирует абсолютно последовательную линию в области борьбы с коррупцией

Президент России Владимир Путин детально информирован об уголовном деле полковника антикоррупционного управления МВД Дмитрия Захарченко, арестованного по подозрению в получении взяток. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что работает комиссия. Глава Администрации президента Антон Вайно ее возглавляет. Работа очень сложная, очень кропотливая. Президент в контексте дела, которое вы упомянули, обладает всей полнотой информации», — заявил Песков журналистам. Он добавил, что руководство демонстрирует абсолютно последовательную линию в области борьбы с коррупцией.

Как сообщали «Известия», исполняющий обязанности руководителя управления «Т» антикоррупционного главка МВД России Дмитрий Захарченко арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями и препятствии законной деятельности следователя.

По данным следствия, Захарченко систематически получал взятки. В квартире обвиняемого было изъято около 9 млрд рублей, при этом его годовой доход составлял 3 млн рублей. Кроме того, по материалам дела обвиняемый противодействовал следователям при проведении обыска на его рабочем месте. Сам Захарченко свою вину не признает.

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Известия // понедельник, 12 сентября 2016 года

Кремль: Путин полностью информирован о деле полковника Захарченко

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, руководство демонстрирует абсолютно последовательную линию в области борьбы с коррупцией

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