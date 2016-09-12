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Москва приветствует готовность Дамаска к перемирию

Режим прекращения огня в Сирии начал действовать в понедельник

МИД РФ заявил, что Москва приветствует заявления правительства Сирии о готовности к выполнению достигнутых Америкой и Россией договоренностей по перемирию в Сирии.

«В Москве приветствуют публичное подтверждение правительством Сирии своего согласия с достигнутыми российско-американскими договоренностями и готовности их выполнять», — говорится в комментарии МИД РФ.

Режим прекращения огня вступил в силу на всей территории Сирии в 19.00 мск. Перемирие должно продлиться 48 часов, а затем еще пять дней. Предполагается, что после этого наступит окончательное перемирие.

Ранее «Известия» сообщали, что руководство сирийской армии заявило, что оставляет за собой право «решительного ответа» нарушившим введенный в понедельник режим прекращения огня вооруженным группировкам.

Известия // понедельник, 12 сентября 2016 года

Москва приветствует готовность Дамаска к перемирию

Режим прекращения огня в Сирии начал действовать в понедельник

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