Хиллари Клинтон вернется к предвыборной кампании после болезни

Кандидат от демократов на выборах президента США продолжит работать уже на этой неделе
Один из помощников кандидата от демократов Хиллари Клинтон Брайан Фэллон заявил, что у Клинтон нет никаких заболеваний, кроме пневмонии.
К середине или к концу этой недели Клинтон вернется к избирательной кампании, сообщил MSNBC Фэллон.
Does Hillary Clinton have a classic case of walking pneumonia? @NBCNews examines: https://t.co/WRS7IiIvmP pic.twitter.com/h1N86pRqy3— MSNBC (@MSNBC) 12 сентября 2016 г.
Ранее «Известия» сообщали, что Клинтон неожиданно стало плохо во время церемонии поминовения жертв терактов 11 сентября в Нью-Йорке. Позднее врачи объявили, что у экс-госсекретаря США диагностирована пневмония.
Позднее выяснилось, что врачи поставили ей диагноз «пневмония».
В августе «Известия» писали, что пользователи соцсетей активно обсуждают фото Хиллари Клинтон и выдвигают предположения о том, что она может отказаться от участия в выборах. Позже Daily Mail опровергла сообщения об ухудшившемся здоровье Клинтон.
Выборы президента США состоятся 8 ноября.