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Хиллари Клинтон вернется к предвыборной кампании после болезни

Кандидат от демократов на выборах президента США продолжит работать уже на этой неделе

Один из помощников кандидата от демократов Хиллари Клинтон Брайан Фэллон заявил, что у Клинтон нет никаких заболеваний, кроме пневмонии.

К середине или к концу этой недели Клинтон вернется к избирательной кампании, сообщил MSNBC Фэллон.

Ранее «Известия» сообщали, что Клинтон неожиданно стало плохо во время церемонии поминовения жертв терактов 11 сентября в Нью-Йорке. Позднее врачи объявили, что у экс-госсекретаря США диагностирована пневмония.

Позднее выяснилось, что врачи поставили ей диагноз «пневмония».

В августе «Известия» писали, что пользователи соцсетей активно обсуждают фото Хиллари Клинтон и выдвигают предположения о том, что она может отказаться от участия в выборах. Позже Daily Mail опровергла сообщения об ухудшившемся здоровье Клинтон.

Выборы президента США состоятся 8 ноября.

Известия // понедельник, 12 сентября 2016 года

Хиллари Клинтон вернется к предвыборной кампании после болезни

Кандидат от демократов на выборах президента США продолжит работать уже на этой неделе

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