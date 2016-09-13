Украина надеется получить транш, невзирая на возражения России

Украина рассчитывает, что Международный валютный фонд (МВФ) предоставит ей очередной кредитный транш, невзирая на намерение РФ голосовать против этого.

«На предыдущих голосованиях Россия ни разу не поддерживала решение МВФ о выделении Украине транша в рамках действующей программы расширенного финансирования. Несмотря на это, МВФ дважды принимал утвердительные решения», - приводит ТАСС слова главы Министерства финансов Украины Александра Данилюка.

В понедельник российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что РФ на заседании Совета директоров МВФ проголосует против выделения очередного транша Украине, поскольку это противоречит действующим правилам фонда относительно стран с суверенной задолженностью. По словам Силуанова, Министерство финансов России направит письмо директору - распорядителю МВФ Кристин Лагард с объяснением позиции Кремля по вопросу долга Украины перед РФ в размере более $3 млрд.

Ранее «Известия» писали, что по мнению российского министра финансов Антона Силуанова, Украина не сможет сбалансировать свой бюджет без помощи Международного валютного фонда (МВФ), но, принимая стабилизационную программу, под которую МВФ предоставляет кредитование, украинская сторона фактически оказывается на условиях внешнего управления.

Совет директоров МВФ 14 сентября рассмотрит вопрос предоставлении очередного транша помощи Украине.



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