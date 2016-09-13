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Климкин: Украина подаст новый масштабный иск против России

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Министр иностранных дел Украины рассказал о намерениях Киева подать иск к РФ в арбитражный суд в рамках конвенции морского права в связи с потерей Крыма

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Украина на этой неделе подаст иск к России в арбитражный суд в рамках конвенции морского права в связи с потерей Крыма.

«Первый большой иск будет подан именно на этой неделе, он касается конвенции поморскому праву и фактически является всеобъемлющим, поскольку он вмещает такие фундаментальные вопросы, как использование морского пространства, как нарушение экологической безопасности, а также объекты культурного наследства. Это очень масштабный иск»,— приводит «РИА Новости» слова Климкина. 

Министр иностранных дел Украины добавил, что Киев собирается добиваться не только признания своих прав, но и компенсации. 

Ранее Украина уже подала четыре иска в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России, в которых просит взыскать с РФ компенсацию за события в Крыму и Донбассе. Также в сентябре этого года Киев намеревается подать в ЕСПЧ еще один иск против российской стороны, который будет касаться запрета меджлиса крымско-татарского народа.

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Известия // вторник, 13 сентября 2016 года

Климкин: Украина подаст новый масштабный иск против России

Министр иностранных дел Украины рассказал о намерениях Киева подать иск к РФ в арбитражный суд в рамках конвенции морского права в связи с потерей Крыма

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