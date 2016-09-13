Киев угрожает отозвать украинскую делегацию из ПАСЕ

Руководитель украинского МИД Павел Климкин заявил, что Украина рассмотрит различные, даже радикальные варианты реакции на признание полномочий российской делегации в международных организациях после проведения в Крыму выборов в Госдуму РФ.

«Наша позиция является очень простой: если полномочия российской делегации, например в ПАСЕ, будут признаны, мы будем рассматривать различные варианты, вплоть до того, чтобы не принимать участие в работе ПАСЕ», - приводит «Интерфакс» слова Климкина, которыми он ответил на вопрос о том, как будет реагировать Киев на признание полномочий российских делегаций в таких организациях как ПАСЕ, Парламентской ассамблее ОБСЕ, ПАЧЭС (Парламентская ассамблея Черноморского Экономического Сотрудничества) после выборов в Госдуму в Крыму.

Климкин также отметил, что народные депутаты Украины будут сами определяться по этому вопросу, однако он будет выступать с призывом к радикальным шагам.

Министр иностранных дел Украины добавил, что в ОБСЕ ситуация несколько иная, а ситуация с ПАСЕ как раз является очень показательной. По мнению Климкина, «без четких последовательных и радикальных шагов мы не поддержим нашу позицию».

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