Киев угрожает отозвать украинскую делегацию из ПАСЕ

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что в случае, если ПАСЕ признает российскую делегацию после парламентских выборов в Крыму, Киев рассмотрит возможность отзыва своих депутатов
Руководитель украинского МИД Павел Климкин заявил, что Украина рассмотрит различные, даже радикальные варианты реакции на признание полномочий российской делегации в международных организациях после проведения в Крыму выборов в Госдуму РФ.
«Наша позиция является очень простой: если полномочия российской делегации, например в ПАСЕ, будут признаны, мы будем рассматривать различные варианты, вплоть до того, чтобы не принимать участие в работе ПАСЕ», - приводит «Интерфакс» слова Климкина, которыми он ответил на вопрос о том, как будет реагировать Киев на признание полномочий российских делегаций в таких организациях как ПАСЕ, Парламентской ассамблее ОБСЕ, ПАЧЭС (Парламентская ассамблея Черноморского Экономического Сотрудничества) после выборов в Госдуму в Крыму.
Климкин также отметил, что народные депутаты Украины будут сами определяться по этому вопросу, однако он будет выступать с призывом к радикальным шагам.
Министр иностранных дел Украины добавил, что в ОБСЕ ситуация несколько иная, а ситуация с ПАСЕ как раз является очень показательной. По мнению Климкина, «без четких последовательных и радикальных шагов мы не поддержим нашу позицию».
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