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Инициатора импичмента Русеф лишили мандата в Бразилии

Эдуарду Кунью обвинили в коррупции

Нижняя палата парламента Бразилии лишила полномочий бывшего спикера Эдуарду Кунью — одного из инициаторов импичмента экс-президента страны Дилмы Русеф — из-за подозрений в коррупции. Соответствующее решение было принято на специальном заседании законодательного органа.

За лишение Кунью полномочий проголосовали 450 членов палаты, против — 10.

Кунью также запрещено занимать государственные посты в течение ближайших восьми лет. При этом сам политик назвал себя жертвой, а решение — политическим.

Напомним, в конце августа «Известия» писали, что за импичмент Дилмы Русеф проголосовал 61 сенатор, против ее отставки отдали свои голоса 20 человек. Необходимое количество голосов для импичмента — 54. Также сообщалось, что временным главой государства стал вице-президент страны Мишел Темер. Срок окончания его полномочий — конец 2018 года, когда в стране пройдут новые президентские выборы.

Напомним, процесс импичмента в отношении Русеф был запущен по инициативе оппозиции в марте этого года. Экс-президента страны обвинили в нарушении налогового законодательства, а также в использовании бюджетных средств в ходе своей избирательной кампании в 2014 году. Сама Русеф назвала происходящее парламентским переворотом.

Известия // вторник, 13 сентября 2016 года

Инициатора импичмента Русеф лишили мандата в Бразилии

Эдуарду Кунью обвинили в коррупции

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