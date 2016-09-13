Выплаты вкладчикам Роспромбанка начнутся 27 сентября

Выплаты страхового возмещения вкладчикам Роспромбанка, у которого ЦБ сегодня отозвал лицензию, начнутся не позднее 27 сентября. Об этом сообщило государственное Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

«До указанной даты АСВ опубликует в местной прессе, а также разместит на сайте АСВ в сети интернет официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам. Банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 19 сентября 2016 года», — говорится в сообщении агентства.

По закону о страховании вкладов клиентам банков, прекративших деятельность, АСВ выплачивает до 1,4 млн рублей. Остальное может быть возвращено в ходе ликвидации банка.

Напомним, Центробанк 13 сентября отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у Роспромбанка, зарегистрированного в Москве. По данным регулятора, организация проводила рискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в активы низкого качества. Роспромбанк занимал 323-е место в банковской системе страны.

С 2000 по 2014 год лицензий в России лишились 534 банка. Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не собирается менять критерии, по которым определяется, подлежит ли проблемный банк оздоровлению или банкротству. По ее словам, таких критериев три: средства, необходимые на выплаты застрахованным вкладчикам, системная значимость банка и отсутствие системной вовлеченности в сомнительные операции.