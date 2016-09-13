Объем вкладов и средств на счетах индивидуальных предпринимателей (ИП) в Роспромбанке, у которого Центробанк сегодня отозвал лицензию, на 1 августа 2016 года достигал 2,9 млрд рублей. Это следует из отчетности кредитной организации, которую публикует регулятор. По информации Агентства по страхованию вкладов, выплаты клиентам возмещения (до 1,4 млн рублей) начнутся не позднее 27 сентября. По оценке управляющего директора по банковским рейтингам RAEX («Эксперт РА») Станислава Волкова, клиенты Роспромбанка получат до 2,6 млрд рублей.



Напомним, Центробанк 13 сентября отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у Роспромбанка, зарегистрированного в Москве. По данным регулятора, организация проводила рискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в активы низкого качества.



— Адекватная оценка принимаемых рисков по требованию надзорного органа и достоверное отражение стоимости активов банка привели к возникновению у кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства, — говорится в пресс-релизе Центробанка. — При этом Роспромбанк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления достоверной информации в уполномоченный орган. Правила внутреннего контроля кредитной организации в указанной сфере не соответствовали требованиям Банка России. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.

Роспромбанк занимал 323-е место в рейтинге российских кредитных организаций по активам (5,2 млрд рублей). Основной бенефициар банка — ЗАО «РПБ-холдинг» (компании принадлежит свыше 90% кредитной организации). С начала 2016 года ЦБ отозвал лицензии у 65 банков, за прошлый год — 93.

