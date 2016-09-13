США признали улучшения на выборах в Белоруссии

США признают улучшения избирательного процесса в Белоруссии, однако до сих пор уверены, что парламентские выборы, прошедшие в стране в минувшее воскресенье, не были честными. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента.

«Мы признаем некоторые улучшения выборного процесса, и мы отмечаем, что альтернативные голоса будут представлены в парламенте впервые за 12 лет. При этом выборы не соответствовали международным обязательствам Белоруссии по проведению свободных и честных выборов, как это отметили в совместном заявлении ОБСЕ и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ», — говорится в заявлении представителя Госдепа Джона Кирби, сообщает «РИА Новости».

Он призвал власти Белоруссии провести серьезную реформу избирательного законодательства и регистрировать на выборах больше оппозиционных кандидатов.

Напомним, выборы депутатов нижней палаты белорусского парламента — Национального собрания — состоялись 11 сентября. Они прошли по мажоритарной системе, в 110 округах было избрано 110 депутатов. Явка составила около 75%.

Наблюдатели стран Шанхайской организации сотрудничества, а также СНГ ранее опубликовали заявления о том, что голосование в Белоруссии было прозрачным и открытым, свободное волеизъявление было обеспечено.

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