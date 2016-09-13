Россельхознадзор может ограничить ввоз цитрусовых из Египта

Россельхознадзор перед предстоящими массовыми поставками цитрусовых из Египта в Россию напомнил, что не исключает введения временных ограничений на ввоз продукции высокого фитосанитарного риска из Арабской Республики.

«В преддверии массовых поставок цитрусовых из Арабской Республики Египет в Российскую Федерацию Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору выражает обеспокоенность в связи с выявлением систематических нарушений международных и российских фитосанитарных требований при поставках подкарантинной продукции из Египта в Россию», — цитирует RNS сообщение ведомства.



В Центральной администрации карантина растений министерства сельского хозяйства и мелиорации Египта пока никак не отреагировали на многочисленные обращения Россельхознадзора с предложениями об исправлении ситуации, сообщили в ведомстве.

Напомним, весной Египет перестал закупать у России пшеницу в рамках тендеров из-за требований властей к поставкам зерна. Каир настаивал на нулевом содержании грибка спорыньи в пшенице.



С 12 июля вступил в силу приказ, который допускает ввоз в Египет из-за рубежа пшеницы, содержание грибка в которой не превышает 0,05%. Закупки зерна возобновились. Однако в конце августа власти Египта снова ввели требование об отсутствии спорыньи в пшенице.



На этой неделе Россельхознадзор обратится к египетским коллегам о проведении переговоров по ситуации с обнаружением спорыньи в российской пшенице, из-за которой крупнейший импортер российского зерна прекратил закупки.



Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) создает совместно с Турцией инвестиционный фонд, который будет заниматься кредитованием совместных проектов в приоритетных отраслях, включая здравоохранение, сельское хозяйство, туризм и инфраструктуру.



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