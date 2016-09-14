В Евросоюзе вновь не поделили демократические ценности

Высказывания главы МИД Люксембурга Жана Ассельборна, призвавшего исключить Венгрию из ЕС за ее миграционную политику, являются оскорбительными. Такую позицию выразил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в видеокомментарии, присланном в ответ на запрос «Известий».

— Сегодня Жан Ассельборн серьезно оскорбил Венгрию и венгерский народ. Кажется, он очень раздосадован сложившейся ситуацией в Евросоюзе. Сейчас венгерский народ имеет возможность — более чем какой-либо другой в ЕС — принимать решения по действительно важному вопросу, касающемуся будущего Европы. Именно венгерскому народу будет предоставлена возможность оценивать миграционную политику, несмотря на желание Жана Ассельборна лишить венгров слова. Это как раз то, что и называют демократией. Жан Ассельборн — несерьезный человек, и ему стоит прекратить оскорблять венгров, — подчеркнул Петер Сийярто.

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн в интервью газете Die Welt заявил о необходимости исключить Венгрию из ЕС за нарушение основных европейских принципов. По его мнению, венгерские власти почти готовы «отдать приказ стрелять по беженцам», а забор, сдерживающий мигрантов, «становится всё длиннее, выше и опаснее». В тот же день на пресс-конференции после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Ассельборн отказался прояснить свою позицию, внезапно сославшись на запрет «комментировать проблемы ЕС за пределами ЕС». Однако затем глава МИД Люксембурга всё же отметил, что его слова не относились напрямую к Венгрии, а сам он лишь выразил недовольство политикой Будапешта.



Миграционный кризис уже больше года испытывает Евросоюз на прочность. Официальные лица стран — членов союза не раз вступали в перепалки, споря, кто из них нарушает, а кто отстаивает базовые европейские принципы. Венгрия из-за своего географического положения оказалась на передовой в борьбе с наплывом беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки. В какой-то момент страна буквально захлебывалась от «цунами нелегалов», и венгерское руководство приняло решение построить на границе заграждения, чтобы сдержать эту волну, поскольку в Брюсселе так и не смогли выработать единую стратегию в отношении мигрантов. Из-за этого некоторые крупные политики из стран ЕС неоднократно обвиняли венгерского премьер-министра Виктора Орбана в авторитаризме, а кто-то даже сравнивал его с «диктатором».



Как заявил Ассельборн, если бы Будапешт пытался присоединиться к европейской семье сейчас, то у него не было бы никаких шансов. Глава МИД Люксембурга считает, что мириться с массовыми нарушениями ценностей ЕС нельзя, и называет миграционную политику Венгрии опасной. По его мнению, единственный выход ради сохранения сплоченного европейского сообщества — это исключить из него такие страны, как Венгрия, которая не только строит заборы против беженцев, но и «попирает свободу прессы и независимость судов».



В ЕС активность Ассельборна многих озадачила. В Еврокомиссии отказались комментировать заявление люксембургского министра. Глава австрийского МИДа Себастьян Курц отметил, что Венгрию необходимо уважать, а слова об исключении кого-то из ЕС не способствуют развитию интеграционного проекта. А министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не согласился с «мнением, что какой-либо европейской стране можно указывать на дверь». Он подчеркнул, что слова Ассельборна не являются согласованной позицией ЕС, хотя «некоторые в Европе теряют терпение» из-за затянувшихся дебатов между Еврокомиссией и Будапештом.



В ЕС действительно много недовольных методами, которые венгерское правительство использует в борьбе с мигрантами. Однако в Брюсселе не торопятся помогать стране, оказавшейся на пути «из нелегалов в европейцы». Чем дальше государство находится от «опасной» границы ЕС, тем острее его руководство критикует коллег на передовой, что, конечно, сеет раздор между членами сообщества. В Венгрии от этой критики уже весьма устали, учитывая, что в Будапеште уверены: именно они защищают европейские ценности и Евросоюз. И заявления, подобные словам Ассельборна, не решают проблему, а закладывают мину замедленного действия. На фоне свалившегося на Брюссель Brexit, который случился не в последнюю очередь из-за проблемы беженцев, такие стычки ставят под вопрос единство Евросоюза. И если европейские политики в своих выступлениях не будут проявлять сдержанность, а Брюссель не предложит глобального решения кризиса, то вполне может начаться цепная реакция.



— Венгерское правительство с самого начала обозначило четкую позицию по миграционному кризису. Миграцию нужно не уменьшать или регулировать, ее необходимо остановить. Именно поэтому Венгрия установила трехэтапный контроль на своих южных границах. Позиция правительства Венгрии заключается в том, что долг нашей страны и Европы принять всех, кто преследуется из-за религии, происхождения или расы. Но в наши обязанности не входит принимать людей, отправившихся в Европу в поисках лучшей жизни лишь из экономических соображений. Правительство считает, что для сохранения важнейших достижений ЕС и шенгенской системы внешние границы Евросоюза должны быть усилены, — пояснил «Известиям» спикер венгерского правительства Золтан Ковач.