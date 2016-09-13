Минюст признал иностранным агентом «Экологическую вахту»

Министерство юстиции РФ признало межрегиональную природоохранную и правозащитную общественную организацию «Экологическая вахта по Северному Кавказу» иностранным агентом.

Организация внесена в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Ранее «Известия» писали, что «Левада-центр», который большую часть финансирования получал из США, признан иностранным агентом.

Позднее в правозащитном обществе «Мемориал» сообщили, что Минюст начал проверку организации с целью выявления в ее деятельности возможных признаков работы как иностранного агента.