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Минюст признал иностранным агентом «Экологическую вахту»

НКО внесена в соответствующий реестр

Министерство юстиции РФ признало межрегиональную природоохранную и правозащитную общественную организацию «Экологическая вахта по Северному Кавказу» иностранным агентом.

Организация внесена в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Ранее «Известия» писали, что «Левада-центр», который большую часть финансирования получал из США, признан иностранным агентом.

Позднее в правозащитном обществе «Мемориал» сообщили, что Минюст начал проверку организации с целью выявления в ее деятельности возможных признаков работы как иностранного агента.

Известия // вторник, 13 сентября 2016 года

Минюст признал иностранным агентом «Экологическую вахту»

НКО внесена в соответствующий реестр

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