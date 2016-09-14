Бронежилеты военных полегчают почти на треть

Минобороны и Ростех в рамках начатой в начале нынешнего года научно-исследовательской работы (НИР) по созданию перспективной экипировки военнослужащих третьего поколения (известной также как «Ратник-3»), планируют начать изготавливать бронежилеты, снаряжение и форму одежды из уникальных сверхлегких и высокопрочных материалов.

- Новая НИР был официально открыта в январе 2016 года. Это глубокая поисковая работа, цель которой создать концептуальную модель перспективной экипировки военнослужащего третьего поколения. Одно из главных направлений исследований - разработка и внедрение новейших материалов, - рассказал «Известиям» представитель Минобороны, знакомый с ситуацией. – В частности, для пошива формы одежды и элементов экипировки военнослужащих, в рамках проведенной работы, принято решение внедрять арамидные волокна нового поколения, а бронежилеты и защитные шлемы должны изготавливаться из броневой керамики на основе карбида бора.

По словам собеседника "Известий", полученные результаты будут использованы не только в перспективной экипировке третьего поколения, они начнут внедряться в уже созданные в рамках «Ратника-2» изделия.

- По нашим расчетам, использование новых материалов позволит серьезно облегчить и другую экипировку, при этом не потеряв в стойкости,- говорит представитель военного ведомства. – Если в настоящее время бронежилет в полной комплектации, включая защиту паха, предплечий и шеи весит около 15 килограмм, то мы по итогам работ планируем планомерно снизить этот показатель на 20-30%

Арамидные волокна, или арамиды - это синтетические полиамиды, которые благодаря своей химической и физической микроструктуре отличаются уникальной термостабильностью - способностью сохранять неизменным химическое строение и физические свойства при повышении температуры.

Самые известные арамидные материалы - это кевлар, номекс и тварон, которые уже более 30 лет используются для изготовления одежды, выдерживающей температуру от 250 до 700 градусов Цельсия. В настоящее время российские производители используют отечественные арамидные нити «Руслан».

- Про итогам исследований, проведенных в рамках новой НИР, нить «Руслан» признана не отвечающей всем требованиям. В настоящее время перспективной признана нить «Русар-С», которая создается с использованием технологии сухого-мокрого формирования, благодаря чему изделия, изготовленные из новой нит,и сохраняют свои свойства 15-20 лет,- пояснил «Известиям» представитель российского военного ведомства, участвующий в работах. – Хотя нить и признана перспективной, но пока она изготавливается только в небольших экспериментальных объемах. Поэтому сейчас ведется изучение возможностей ее массового изготовления на территории Российской Федерации.

Другой перспективный материал, использовать которое Минобороны планирует в защитных пластинах бронежилета и бронешлемах, это карбид бора - кристаллы черного цвета, получающиеся в результате соединения бора и углерода.

В настоящее время мировые производители защитной экипировки для изготовления защитных пластин бронежилетов используют оксид алюминия, карбид кремния и карбид бора. Наиболее легкими и дешевыми в изготовлении считаются бронепластины из оксида алюминия, средняя стоимость которых не превышает $250 долларов. В то же время, аналогичное изделие из карбида бора весит на 20-30% легче, но при этом из-за сложности производства, связанной с химическим процессом восстановления, стоят не менее $500.

- До недавнего времени в России производства карбида бора не было. Но сейчас экспериментальное производство налажено на предприятиях "Бифорс" и "НЭФС-Союз",- рассказал «Известиям» представитель Минобороны.

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