Россия научит Индию строить вертолеты-трансформеры

В Индии при содействии РФ будет организовано производство свыше 200 легких транспортных вертолетов Ка-226 для нужд вооруженных сил. Соответствующее соглашение должно быть подписано в октябре в ходе саммита Россия-Индия. Об этом «Известиям» сообщил информированный источник, знакомый с ходом переговоров. В холдинге «Вертолеты России» «Известиям» подтвердили эту информацию и подчеркнули, что речь идет не просто о лицензионной сборке, а о передаче технологий и организации экспорта Ка-226 в другие страны мира. Опрошенные эксперты считают, что планируемая сделка закрепит за РФ важный сегмент индийского рынка авиационной техники.

- Речь идет о создании совместного предприятия «Вертолетов России» и индийской компании HAL. Пока еще идут переговоры о том, кто что будет производить, но к саммиту в Гоа документ будет готов, - говорит собеседник «Известий». - Первые 200 машин предназначены для удовлетворения потребностей вооруженных сил в транспортных вертолетах, только после этого они будут производиться для гражданских заказчиков.

По словам источника, это первый раз, когда Россия и Индия организуют совместное производство вертолетной техники, и для создания производственной базы в Индии понадобится время.

- В первые два года все детали для вертолетов будут поступать из России, а затем доля индийских комплектующих будет возрастать, - поясняет источник. - Очень важно, что речь идет не просто о лицензионной сборке, а о передаче технологий для производства комплектующих.

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т отличается точностью висения, маневренностью и управляемостью, а также неприхотлив в эксплуатации. Его особенностью является модульная схема, которая позволяет за счет замены кабины легко адаптировать вертолет для решения самых разных задач, превращая его в своеобразный «трансформер». Ка-226 предлагается в различных целевых модификациях: пассажирской, транспортной, медицинской, полицейской и поисково-спасательной

Официальный представитель холдинга «Вертолеты России» Екатерина Павлова подтвердила «Известиям», что в настоящее время российской и индийской сторонами реализуется проект соглашения, предусматривающего организацию производства 200 легких вертолетов Ка-226 и их модификаций на территории Индии путем создания совместного предприятия.

- С Российской стороны в нем участвуют холдинг «Вертолеты России» и АО «Рособоронэкспорт», а с индийской – корпорация HAL, - рассказывает Павлова. - Помимо сборки предусматривается обслуживание, эксплуатация, ремонт вертолетов, а также обеспечение их технического сопровождения. Мы ожидаем подписания контракта в ближайшее время.

По словам представителя холдинга, данный проект носит прорывной характер, так как впервые в сфере вертолетостроения РФ предлагает индийским партнерам не только локализацию, но и передачу технологий производства.

- Мы рассчитываем не только на успех вертолетов Ка-226 индийской сборки на рынке Индии, но и рассматриваем возможность создания этих вертолетов в интересах третьих стран, - поясняет Павлова. – Это без сомнения, укрепит позиции холдинга «Вертолеты России» в нише легких вертолетов не только на рынке Индии, но и во всем мире, так как на маневренный, управляемый и компактный многоцелевой вертолет существует большой спрос.

Как отметил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Петр Топычканов, соглашение о производстве в Индии Ка-226 показывает, что Россия остается в этом сегменте весьма конкурентоспособным игроком.

- После Каргильского конфликта 1999 года Индия по ряду причин отдала предпочтение американским ударным вертолетам Aн-64 «Апач, - говорит эксперт. – Однако индийцы все равно заинтересованы в получении технологий и налаживании собственного производства комплектующих. Россия в этом плане предлагает куда более интересные условия, поэтому, когда встал вопрос о замене стареющего парка транспортных вертолетов, выбор был сделан в пользу Ка-226.