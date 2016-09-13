Песков: Россия не причастна к кибератакам на сайт WADA

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на обвинения Всемирного антидопингового агентства (WADA). По его словам, Россия не причастна к кибератаке на сайт WADA.

Песков подчеркнул, что о причастности Москвы ко взлому баз WADA не может быть и речи.

«Такие голословные обвинения не украшают ни одну организацию, если они не подкреплены аргументами», — заявил он.

Ранее «Известия» сообщали, что WADA разрешало американским спортсменам принимать запрещенные вещества. Это следует из документов, которые опубликовала группа хакеров Fancy Bear, которая взломала базу данных агентства.

Позднее глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что спортсмены делали всё в соответствии с правилами для получения терапевтического исключения.