Galaxy Note 7 обновят для безопасности

Корпорация Samsung собирается разработать и выпустить обновление для программного обеспечения смартфона Galaxy Note 7 из соображений безопасности пользователей.

Это обновление должно ограничить заряд аккумулятора до 60%. Таким образом можно будет избежать перегрева батареи и возможного взрыва.

«Данная мера призвана придать первостепенное значение безопасности потребителей, мы извиняемся за неудобства», — говорится в сообщении компании, на которое ссылается AP.

Ранее «Известия» писали, что отзыв Galaxy Note 7 обошелся Samsung в $22 млрд. Акции южнокорейского производителя электроники и бытовой техники за два дня упали на 11%.

Росстандарт проверяет информацию о риске взрыва батарей смартфонов Samsung Galaxy Note 7. Сотовыми телефонами данной модели также запрещено пользоваться во время перелетов ряда мировых авиакомпаний.

Последний случай произошел во Флориде. Из-за взрыва аккумулятора смартфона Galaxy Note 7 сгорел внедорожник. Инцидент произошел 5 сентября в городе Сент-Питерсберг.