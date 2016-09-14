Винус Уильямс разочарована публикацией ее личных медицинских данных

Американская теннисистка заявила, что соблюдала международные антидопинговые правила
Американская теннисистка Винус Уильямс заявила, что крайне расстроена публикацией ее личных медицинских данных.
«Я разочаровалась, когда узнала, что хакеры получили мои личные данные и опубликовали их без моего согласия. Я соблюдала антидопинговые правила, когда получала разрешение на использование препаратов в терапевтических целях», — приводит ее слова официальный сайт WTA.
Спортсменка заявила, что для того, чтобы принять участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, ей пришлось пройти «очень строгую процедуру» — разрешение рассматривались анонимной независимой группой врачей и утверждались по законным, как считает Уильямс, медицинским причинам.
«Я — один из самых ярых сторонников чистого спорта. Я была честна в соответствии с правилами, установленными WADA, USADA, ITF», — подчеркнула она.
Напомним, накануне группа хакеров Fancy Bear опубликовала данные из базы Всемирного антидопингового агентства (WADA), из которых следует, что теннисистки Винус Уильямс и ее сестра Серена, а также баскетболистка Елена Делле Донн принимали запрещенные препараты на протяжении нескольких лет. Также речь шла об американской гимнастке Симоне Байлз, завоевавшей на прошедших Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро четыре золотые и одну бронзовую медали. При этом диагнозы спортсменок, из-за которых они якобы принимали вещества в терапевтических целях, в данных WADA не приводятся. Позже информацию об употреблении девушками допинга опровергли в Международном олимпийском комитете (МОК), при этом подтвердив факт взлома базы данных WADA.