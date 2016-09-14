Песков прокомментировал дело полковника Захарченко

Пресс-секретарь президента отметил, что это дело является красочным подтверждением того, что в стране ведется кропотливая работа по борьбе с коррупцией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что задержание замглавы управления «Т» aнтикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко является подтверждением последовательной и целенаправленной работы полиции по борьбе с коррупцией.
При этом он отметил, что, пока продолжается следствие, давать какие-либо оценки невозможно.
«Мы знаем, что само МВД предпринимает соответствующие проверочные действия. Это действительно последовательная работа, целенaправленная, кропотливая. И это красочное свидетельство тому, что эта работа ведется», — сказал Песков.
По его словам, эта работа продолжительная по времени и нельзя ожидать немедленных результатов.
«Эффект кумулятивный от этой работы, он наступает со временем», — подчеркнул официальный представитель Кремля.
Также пресс-секретарь главы государствa отметил, что речи об отставках в руководстве МВД, включая главу ведомствa, не идет, так как необходимо дождаться итогов следствия.
«Еще раз повторяю, дождаться результатов следствия, перед тем как давать какие-то оценки. Вы знаете, что, по всей видимости, следствие в начальной стадии, и потом, конечно, в любом случае необходим суд», — подытожил Песков.
Напомним, врио главы управления «Т» антикоррупционного главка ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко арестован Пресненским судом Москвы до 8 ноября.
Захарченко выдвинуто обвинение по трем статьям: «Получение взятки в особо крупном размере», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Воспрепятствование в осуществлении правосудия и производству предварительного расследования».
По версии следствия, Дмитрий Захарченко систематически получал взятки. В квартире обвиняемого было изъято около 9 млрд рублей, а на счетах его родственников в швейцарских банках было обнаружено около €300 млн.
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