Песков прокомментировал дело полковника Захарченко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что задержание замглавы управления «Т» aнтикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко является подтверждением последовательной и целенаправленной работы полиции по борьбе с коррупцией.



При этом он отметил, что, пока продолжается следствие, давать какие-либо оценки невозможно.



«Мы знаем, что само МВД предпринимает соответствующие проверочные действия. Это действительно последовательная работа, целенaправленная, кропотливая. И это красочное свидетельство тому, что эта работа ведется», — сказал Песков.



По его словам, эта работа продолжительная по времени и нельзя ожидать немедленных результатов.



«Эффект кумулятивный от этой работы, он наступает со временем», — подчеркнул официальный представитель Кремля.



Также пресс-секретарь главы государствa отметил, что речи об отставках в руководстве МВД, включая главу ведомствa, не идет, так как необходимо дождаться итогов следствия.



«Еще раз повторяю, дождаться результатов следствия, перед тем как давать какие-то оценки. Вы знаете, что, по всей видимости, следствие в начальной стадии, и потом, конечно, в любом случае необходим суд», — подытожил Песков.

Напомним, врио главы управления «Т» антикоррупционного главка ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко арестован Пресненским судом Москвы до 8 ноября.



Захарченко выдвинуто обвинение по трем статьям: «Получение взятки в особо крупном размере», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Воспрепятствование в осуществлении правосудия и производству предварительного расследования».



По версии следствия, Дмитрий Захарченко систематически получал взятки. В квартире обвиняемого было изъято около 9 млрд рублей, а на счетах его родственников в швейцарских банках было обнаружено около €300 млн.

