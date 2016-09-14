На швейцарских счетах семьи Захарченко обнаружено €300 млн

У членов семьи замглавы управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко, арестованного по обвинению во взяточничестве, обнаружено несколько счетов в банках Швейцарии. Общий размер вкладов составляет около €300 млн. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

В распоряжении ФСБ оказались документы о счетах офшорных фирм, которые зарегистрированы на 53-летнего Виктора Захарченко — отца Дмитрия Захарченко.

«Всего обнаружено шесть таких счетов, преимущественно в Rothschild Bank и женевском отделении Dresdner Bank, на каждом из которых находятся суммы от €45 млн до €47 млн. В общей сложности около €300 млн», — приводит слова источника «Росбалт».

В материале уточняется, что в настоящий момент выясняется происхождение сумм.

Напомним, Дмитрий Захарченко был арестован 10 сентября по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, а также злоупотреблении полномочиями и препятствии законной деятельности следователя.

При задержании у Захарченко было обнаружено 7 млн рублей, а в его квартире — $120 млн и €7 млн наличными (около 8 млрд рублей. — «Известия»). Сам Захарченко заявил, что взял деньги на хранение. Однако, по версии следствия, деньги были похищены с помощью мошеннических схем у Нота-банка, в котором пропало 26 млрд рублей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне заявил о том, что Владимир Путин проинформирован о служебной проверке руководства антикоррупционного главка МВД России и о ходе расследования. Напомним, ранее проверку назначил глава МВД Владимир Колокольцев.