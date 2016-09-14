Винус Уильямс и Симона Байлз прокомментировали обвинения в допинге

Американские спортсменки — теннисистка Винус Уильямс и гимнастка Симона Байлз подтвердили, что имеют медицинские справки, дающие им право употреблять некоторые запрещенные вещества.

«Я разочарована тем, что мои личные медицинские данные оказались в руках хакеров без моего ведома. Я следовала правилам теннисной антидопинговой программы и получила терапевтическое разрешение на применение препаратов», — заявила Уильямс, чьи слова приводит официальный сайт Женской теннисной организации (WTA).

Спортсменка заявила, что выполняла все требования антидопинговых служб и всегда была на стороне чистого спорта. При этом она не уточнила своего диагноза.

В свою очередь, четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз заявила, что с детства лечится от синдрома дефицита внимания с гиперактивностью и в связи с этим вынуждена принимать различные препараты, в том числе и запрещенные.

«Пожалуйста, поймите, я верю в чистый спорт, я всегда следовала правилам и буду продолжать это делать, так как честная игра чрезвычайно важна и также очень важна для меня», — написала она на своей странице в Twitter.

Напомним, накануне группа хакеров Fancy Bear опубликовала информацию о том, что ряд американских спортсменов и спортсменок предоставляли Всемирному антидопинговому агентству (WADA) медицинские справки, которые являлись основаниями для употребления атлетами запрещенных веществ. В частности, были опубликованы материалы об анализах сестер Винус и Серены Уильямс, а также четырехкратной олимпийской чемпионки Рио-де-Жанейро гимнастки Симоны Байлз. При этом в Международном олимпийском комитете информацию опровергли.

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