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ПКР подал жалобу в Конституционный суд Германии

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Причиной иска стало решение Верховного суда федеральной земли в Дюссельдорфе об отказе 94 российским паралимпийцам в допуске на Игры в Рио

Верховный суд федеральной земли в Дюссельдорфе отказал 94 паралимпийцам из РФ в допуске на Игры в Рио-де-Жанейро.

Пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР) приводит выдержку из решения суда, в которой говорится, что основанием для отказа в исках россиян является то, что приоритетом Международного паралимпийского комитета (МПК) является проведение чистых от допинга Игр. Наличие личной вины спортсменов роли не играет, а МПК имеет полное право отстранить спортсменов из РФ для обеспечения справедливой конкуренции на Играх.

В свою очередь, Паралимпийский комитет России (ПКР) подал жалобу в Конституционный суд Германии на решение Верховного суда федеральной земли в Дюссельдорфе.

«Подобная мотивировка грубо нарушает индивидуальные права спортсменов и идет вразрез с общепринятыми принципами и нормами права», — сообщили в ПКР. Напомним, ранее более 200 российских паралимпийцев обратились в МПК с просьбой об индивидуальном допуске на Игры в Рио, после того как 7 августа комитет объявил, что российские паралимпийцы отстранены от Игр-2016, а Паралимпийский комитет России лишен членства в организации.

15 августа ПКР опротестовал это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), однако апелляция была отклонена.

Причиной этого стал доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, которая утверждает, что в России якобы работала государственная допинг-система. В частности, Макларен заявил о пропаже в 2012–2015 годах 35 проб российских паралимпийцев. До сих пор никаких доказательств своих обвинений комиссия WADA не представила.

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Известия // среда, 14 сентября 2016 года

ПКР подал жалобу в Конституционный суд Германии

Причиной иска стало решение Верховного суда федеральной земли в Дюссельдорфе об отказе 94 российским паралимпийцам в допуске на Игры в Рио

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Сергей Лисин

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