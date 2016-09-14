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Владелец «ЦентрОбуви» знает об объявлении в федеральный розыск

По словам акционеров компании, с кредиторами ведутся конструктивные переговоры

Основной владелец компании «ЦентрОбувь» Сергей Ломакин знает о том, что объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщил представитель бизнесмена.

«Ломакин осведомлен об объявлении в розыск», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

При этом в компании Retail Brands Collection, владеющей 32,6% ТД «ЦентрОбувь», заявили, что в интересах Ломакина, с кредиторами «ЦентрОбуви» ведутся конструктивные переговоры о реструктуризации задолженности.

Напомним, как сообщила ранее в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк, один из руководителей российской группы компаний по продаже обуви и одежды обвиняется в хищении у одного из банков крупной суммы и объявлен в федеральный розыск. При этом она не уточнила о какой компании и о каком банке идет речь. Также стало известно,что по факту преступления Следственное управление столичного главка завело дело по статье «Мошенничество».

Позже источник в правоохранительных органах сообщил, что речь идет об акционере компании «ЦентрОбувь» Сергее Ломакине, который взял крупный кредит у Газпромбанка и исчез. 

«ЦентрОбувь» — одна из крупнейших в России компаний, которая занимается розничной торговлей обувью и аксессуарами. Компания была основана в 1992 году. Ранее СМИ публиковали информацию о том, что долги организации оцениваются приблизительно в 30 млрд рублей.

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Известия // среда, 14 сентября 2016 года

Владелец «ЦентрОбуви» знает об объявлении в федеральный розыск

По словам акционеров компании, с кредиторами ведутся конструктивные переговоры

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