Маркин рассказал, сколько было изъято денег у полковника Захарченко

Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин заявил, что в материалах уголовного дела в отношении замглавы управления «Т» антикоррупционного главка МВД полковника Дмитрия Захарченко фигурирует только 8,5 млрд рублей.



Именно такая сумма, по словам представителя СК, проходит по материалам следствия.



«Какие-либо иные финансовые средства в настоящее время в материалах следствия не фигурируют», — цитирует слова Маркина агентство ТАСС.



Он отметил, что денежные средства, изъятые у Захарченко, в данный момент арестованы и располагаются в хранилище Центрального банка России. Они признаны вещественными доказательствами и будут использоваться для того, чтобы установить другие факты получения им взяток.



По словам Маркина, расследование уголовного дела в отношении полковника, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании производству предварительного расследования и получении взятки в особо крупном размере, продолжается и находится в активной фазе.



Напомним, 10 сентября Дмитрия Захарченко арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Кроме того, он обвиняется в злоупотреблении полномочиями и препятствии законной деятельности следователя.

Сообщалось, что при задержании у Захарченко было обнаружено 7 млн рублей, а в его квартире — $120 млн и €7 млн наличными. Сам подозреваемый сказал, что взял деньги на хранение. Однако, по версии следствия, они были похищены с помощью мошеннических схем у Нота-банка, в котором пропало 26 млрд рублей.

