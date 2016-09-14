Новости, деловые новости - Известия
Среда,
14 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Маркин рассказал, сколько было изъято денег у полковника Захарченко

Комментарии 1

Официальный представитель Следственного комитета РФ заявил, что в уголовном деле в отношении замглавы управления «Т» антикоррупционного главка МВД фигурирует 8,5 млрд рублей

Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин заявил, что в материалах уголовного дела в отношении замглавы управления «Т» антикоррупционного главка МВД полковника Дмитрия Захарченко фигурирует только 8,5 млрд рублей.

Именно такая сумма, по словам представителя СК, проходит по материалам следствия.

«Какие-либо иные финансовые средства в настоящее время в материалах следствия не фигурируют», — цитирует слова Маркина агентство ТАСС.

Он отметил, что денежные средства, изъятые у Захарченко, в данный момент арестованы и располагаются в хранилище Центрального банка России. Они признаны вещественными доказательствами и будут использоваться для того, чтобы установить другие факты получения им взяток.

По словам Маркина, расследование уголовного дела в отношении полковника, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании производству предварительного расследования и получении взятки в особо крупном размере, продолжается и находится в активной фазе.

Напомним, 10 сентября Дмитрия Захарченко арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Кроме того, он обвиняется в злоупотреблении полномочиями и препятствии законной деятельности следователя. 

Сообщалось, что при задержании у Захарченко было обнаружено 7 млн рублей, а в его квартире — $120 млн и €7 млн наличными. Сам подозреваемый сказал, что взял деньги на хранение. Однако, по версии следствия, они были похищены с помощью мошеннических схем у Нота-банка, в котором пропало 26 млрд рублей.

Написать комментарий
Известия // среда, 14 сентября 2016 года

Маркин рассказал, сколько было изъято денег у полковника Захарченко

Официальный представитель Следственного комитета РФ заявил, что в уголовном деле в отношении замглавы управления «Т» антикоррупционного главка МВД фигурирует 8,5 млрд рублей

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Инфографика

Рынок задолженностей за услуги ЖКХ и коллекторы

Рынок задолженностей за услуги ЖКХ и коллекторы

Вся инфографика

Мнение

Алексей Сиднев

предприниматель

Все мнения

Мнение

Тимофей Сергейцев

политолог

Все мнения

Мнение

Георгий Филимонов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке