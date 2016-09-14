Samsung Electronics отзывает в КНР 1858 новых смартфонов Galaxy Note 7

Руководство компании Samsung приняло решение отозвать в Китае 1858 смартфонов Galaxy Note 7, произведенные с 20 июля по 5 августа и реализованные через официальный сайт Samsung до 1 сентября. Отзывная кампания начинается 14 сентября.

В сообщении государственного управления Китая по контролю качества, инспекции и карантину уточняется, что причиной отзыва смартфонов названы проблемы с батареей.

19 августа в 10 государствах начались продажи смартфонов Galaxy Note 7, начало продаж в России перенесено на 16 сентября.

В США ранее комиссия по безопасности потребительских товаров (CPSC) предупредила потребителей об опасности воспламенения Samsung Galaxy Note 7. Использование Galaxy Note 7 на своих бортах запретили авиакомпания Finnair, а также ряд авиакомпаний ОАЭ, Индонезии, Индии и Австралии.

