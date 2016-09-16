У МВД могут забрать функции реабилитации наркоманов

Ведомство хочет поделиться частью полномочий с Минздравом и Минтрудом
Фото: ТАСС/Сергей Карпов
МВД, получившее в наследство от Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом
— По всей вероятности, эти функции будут переданы двум ведомствам — Минздраву и Минтруду, — сказал Олег Зыков.
После ликвидации ФСКН вопрос общей (а не только медицинской) реабилитации наркоманов, что называется, подвис. В понедельник в Общественной палате пройдут слушания, на которых будут обсуждаться стандарты реабилитации наркозависимых и страдающих алкоголизмом. Как заявил «Известиям» лидер движения «Трезвая Россия», член Совета по проблемам профилактики наркомании при Совете Федерации Султан Хамзаев, который будет модерировать обсуждение, сейчас в России никаких стандартов нет. В результате реабилитационный центр может открыть кто угодно и заниматься там чем угодно. Поэтому уже на протяжении многих лет то в одном, то в другом регионе возникают скандалы, когда негосударственные структуры насильно помещают наркозависимых в реабилитационные центры за деньги их родственников, привязывают их к кроватям, избивают и называют это реабилитацией.
— Необходимо принять четкие стандарты, в которых будут ясные критерии: количество квадратных метров на пациента, запрет на решетки на окнах, требования безопасности, видеонаблюдение, вентиляция и т.д., — заявил Султан Хамзаев.
По итогам общественных слушаний будут сформулированы конкретные предложения, которые отправят в профильные ведомства.
Кроме того, сообщил Султан Хамзаев, он направит в ближайшее время главам МВД и Минздрава письмо с просьбой урегулировать ситуацию с подразделением по реабилитации, которое ранее было в структуре ФСКН. Руководители упраздненного весной антинаркотического ведомства не раз называли сумму, которую считают достаточной на программу реабилитации и ресоциализации, — 1,5 млрд рублей. Эксперты при этом недоумевали, какое отношение имеет реабилитация к борьбе с наркоторговцами.
Султан Хамзаев подтвердил, что в МВД сейчас идут споры о целесообразности передачи доставшегося в наследство от ФСКН профильного управления в ведение Минздрава.
— ФСКН координировала работу по социальной реабилитации, — рассказал «Известиям» главный нарколог Минздрава Евгений Брюн. — Они брали на себя много функций, не свойственных правоохранительным органам. Но вообще чья это функция, так и осталось непонятным. Моя позиция очень простая — я считаю, что больными должны заниматься врачи. Наркомания — это хроническое психическое заболевание.
В то же время руководитель департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава, пресс-секретарь главы Минздрава Олег Салагай заявил «Известиям», что социальная реабилитация выходит за пределы чистой медицины и является скорее социальным вопросом — возвращением в социум людей, употреблявших наркотики.
— Организация медицинской реабилитации наркоманов, их лечение всегда относились к полномочиям Минздрава, — подчеркнул он.
В то же время представитель ведомства не стал подробно комментировать вопрос о том, кому будут в итоге переданы функции ликвидированной ФСКН по реабилитации.
— Полномочия и вопросы ведения Министерства здравоохранения РФ определяются решениями президента и правительства. Поэтому обсуждать какие-либо полномочия до принятия таких решений было бы некорректно, — подчеркнул он.
Олег Зыков считает, что в рамках ведомственной логики проблема не имеет решения: реабилитация косвенно затрагивает функции разных ведомств. По его словам, с упразднением ФСКН сейчас в России фактически нет никакой структуры, которая занималась бы формированием наркополитики: межведомственный Государственный антинаркотический комитет, в который входят руководители министерств и ведомств, фактически сейчас существует только на бумаге, поскольку его аппарат, имевший статус департамента ФСКН, был ликвидирован. По его мнению, необходимо создание экспертного совета при президенте, который будет заниматься формированием антинаркотической повестки, и в ближайшее время Олег Зыков выступит с соответствующей инициативой.
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