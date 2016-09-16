У МВД могут забрать функции реабилитации наркоманов

МВД, получившее в наследство от Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) структурное подразделение по реабилитации наркоманов, хочет избавиться от него. Как сообщил «Известиям» директор Института наркологического здоровья нации, член Совета по проблемам профилактики наркомании при Совете Федерации Олег Зыков, сейчас между МВД, Минздравом и Минтрудом ведутся консультации по передаче функций, связанных с реабилитацией наркозависимых.



— По всей вероятности, эти функции будут переданы двум ведомствам — Минздраву и Минтруду, — сказал Олег Зыков.



После ликвидации ФСКН вопрос общей (а не только медицинской) реабилитации наркоманов, что называется, подвис. В понедельник в Общественной палате пройдут слушания, на которых будут обсуждаться стандарты реабилитации наркозависимых и страдающих алкоголизмом. Как заявил «Известиям» лидер движения «Трезвая Россия», член Совета по проблемам профилактики наркомании при Совете Федерации Султан Хамзаев, который будет модерировать обсуждение, сейчас в России никаких стандартов нет. В результате реабилитационный центр может открыть кто угодно и заниматься там чем угодно. Поэтому уже на протяжении многих лет то в одном, то в другом регионе возникают скандалы, когда негосударственные структуры насильно помещают наркозависимых в реабилитационные центры за деньги их родственников, привязывают их к кроватям, избивают и называют это реабилитацией.

— Необходимо принять четкие стандарты, в которых будут ясные критерии: количество квадратных метров на пациента, запрет на решетки на окнах, требования безопасности, видеонаблюдение, вентиляция и т.д., — заявил Султан Хамзаев.

По итогам общественных слушаний будут сформулированы конкретные предложения, которые отправят в профильные ведомства.

Кроме того, сообщил Султан Хамзаев, он направит в ближайшее время главам МВД и Минздрава письмо с просьбой урегулировать ситуацию с подразделением по реабилитации, которое ранее было в структуре ФСКН. Руководители упраздненного весной антинаркотического ведомства не раз называли сумму, которую считают достаточной на программу реабилитации и ресоциализации, — 1,5 млрд рублей. Эксперты при этом недоумевали, какое отношение имеет реабилитация к борьбе с наркоторговцами.

Султан Хамзаев подтвердил, что в МВД сейчас идут споры о целесообразности передачи доставшегося в наследство от ФСКН профильного управления в ведение Минздрава.

— ФСКН координировала работу по социальной реабилитации, — рассказал «Известиям» главный нарколог Минздрава Евгений Брюн. — Они брали на себя много функций, не свойственных правоохранительным органам. Но вообще чья это функция, так и осталось непонятным. Моя позиция очень простая — я считаю, что больными должны заниматься врачи. Наркомания — это хроническое психическое заболевание.

В то же время руководитель департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава, пресс-секретарь главы Минздрава Олег Салагай заявил «Известиям», что социальная реабилитация выходит за пределы чистой медицины и является скорее социальным вопросом — возвращением в социум людей, употреблявших наркотики.

— Организация медицинской реабилитации наркоманов, их лечение всегда относились к полномочиям Минздрава, — подчеркнул он.

В то же время представитель ведомства не стал подробно комментировать вопрос о том, кому будут в итоге переданы функции ликвидированной ФСКН по реабилитации.

— Полномочия и вопросы ведения Министерства здравоохранения РФ определяются решениями президента и правительства. Поэтому обсуждать какие-либо полномочия до принятия таких решений было бы некорректно, — подчеркнул он.



Олег Зыков считает, что в рамках ведомственной логики проблема не имеет решения: реабилитация косвенно затрагивает функции разных ведомств. По его словам, с упразднением ФСКН сейчас в России фактически нет никакой структуры, которая занималась бы формированием наркополитики: межведомственный Государственный антинаркотический комитет, в который входят руководители министерств и ведомств, фактически сейчас существует только на бумаге, поскольку его аппарат, имевший статус департамента ФСКН, был ликвидирован. По его мнению, необходимо создание экспертного совета при президенте, который будет заниматься формированием антинаркотической повестки, и в ближайшее время Олег Зыков выступит с соответствующей инициативой.