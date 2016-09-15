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Взломавшие WADA хакеры заявили о допинге у боксера Алояна

По их сведениям, российский спортсмен провалил допинг-тест 21 августа

Хакерская группа Fancy Bears после взлома баз данных Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявила, что в число сдавших положительные допинг-тесты спортсменов на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро попал и российский боксер Миша Алоян, завоевавший серебро Рио.

В документах хакеров сообщается, что Алоян сдал положительный тест в последний день Олимпиады. В частности, в его организме якобы был выявлен туаминогептан, который считается стимулятором, сообщает РИА «Новости».

Напомним, накануне группа хакеров Fancy Bear опубликовала информацию о том, что ряд американских спортсменов и спортсменок предоставляли Всемирному антидопинговому агентству (WADA) медицинские справки, которые являлись основаниями для употребления атлетами запрещенных веществ. В частности, были опубликованы материалы об анализах сестер Винус и Серены Уильямс, а также четырехкратной олимпийской чемпионки Рио-де-Жанейро гимнастки Симоны Байлз. При этом в Международном олимпийском комитете информацию опровергли.

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Известия // четверг, 15 сентября 2016 года

Взломавшие WADA хакеры заявили о допинге у боксера Алояна

По их сведениям, российский спортсмен провалил допинг-тест 21 августа

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Сергей Лисин

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