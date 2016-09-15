Штаб Клинтон опубликовал данные о ее здоровье

Предвыборный штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон рассказал о состоянии ее здоровья. Согласно сообщению, в нее легкая и незаразная форма пневмонии.

Как сообщила врач Лиза Бардак, Клинтон принимает антибиотики и идет на поправку благодаря им и отдыху. Томография, между тем, подтвердила поставленный ей ранее диагноз, сообщает ТАСС.

Врачи отметила, что у Клинтон хорошие показатели по давлению и холестерину. По мнению врача, Клинтон без проблем может исполнять обязанности президента США.

Напомним, что у Хиллари Клинтон в пятницу, 9 сентября, диагностировали воспаление легких. Из-за болезни она покинула церемонию в память о терактах 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. На видеозаписях было видно, как у нее подкашиваются ноги.

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