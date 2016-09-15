Российские хоккеисты проиграли Канаде выставочный матч в США

Хоккеисты сборной России проиграли выставочный матч против команды Канады, который прошел на домашней арене команды НХЛ «Питтсбург Пингвинз» в Питтсбурге в преддверии старта Кубка мира. Выигрывая по ходу встречи, россияне уступили в овертайме. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу канадских хоккеистов.

В российской команде голы забили Александр Овечкин на 44-й минуте и Артемий Панарин на 48-й. В сборной Канады отличились Патрис Бержерон на 9-й минуте и Джон Таварес на 54-й. Решающую шайбу в ворота Сергея Бобровского забросил Райан Гетцлаф в овертайме на 64-й минуте, сообщает «Р-Спорт».

Ранее «Известия» писали, что сборная России по хоккею обыграла чехов со счетом 4:3 в первом выставочном матче в рамках подготовки к Кубку мира на льду петербургского СК «Юбилейный». Второй матч против чехов, который прошел в Праге, россияне проиграли по буллитам.

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