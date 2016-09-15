Алоян получил уведомление о положительной допинг-пробе на ОИ в Рио

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомило российского боксера Мишу Алояна о положительной допинг-пробе на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Будет проведено расследование, но дисквалификации, скорее всего, не последует. Об этом сообщил тренер спортсмена Эдуард Кравцов.

По его словам, во время тренировочных сборов в Сочи накануне Олимпиады Алоян простыл и по назначению врача принимал капли от насморка, которые разрешены во время тренировок, но запрещены на соревнованиях.

«Никто не отрицает сложившуюся ситуацию. Капли эти были выписаны по назначению врача, принимались только в тренировочный период по согласованию доктора команды. В соревновательный период, разумеется, спортсмен их не принимал, возможно, остался какой-то остаточный эффект. Уже написаны объяснительные, есть чеки от доктора», — заявил Кравцов «Р-Спорт».

Тренер добавил, что все объяснительные по этому поводу отправлены в WADA, и если расследование не будет ангажированным, в 99% случаев спортсмены отделываются выговорами.

Напомним, ранее хакерская группа Fancy Bears опубликовала вторую часть документов, похищенных у WADA. Из них следует, что допинг-тест Алояна, завоевавшего на Олимпиаде серебро, оказался положительным — в его организме обнаружено вещество туаминогептан. WADA позднее подтвердило подлинность украденных документов.

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