WADA подтвердило подлинность опубликованных хакерами документов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что опубликованные 14 сентября хакерской группой Fancy Bear документы о допинг-тестах спортсменов из разных стран мира, включая США, являются подлинными. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

В пресс-релизе, в частности, отмечено, что опубликованные хакерами документы касаются 25 спортсменов из восьми стран мира — десятерых из США, пятерых из Германии, пятерых из Великобритании, по одному из Чехии, Дании, Польши, Румынии и России.

Отметим, что при этом WADA в пресс-релизе бездоказательно называет хакерскую группу Fancy Bear «российской».

«Всемирное антидопинговое агентство подтверждает, что российские хакеры Fancy Bear получили очередную порцию конфиденциальных документов спортсменов и опубликовали их», — говорится в заявлении организации.

Как писали «Известия», хакерская группа Fancy Bear после взлома баз данных WADA заявила, что в число сдавших положительные допинг-тесты спортсменов на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро попал и российский боксер Миша Алоян, завоевавший серебро Рио.

Напомним, накануне группа хакеров Fancy Bear опубликовала информацию о том, что ряд американских спортсменов и спортсменок предоставляли Всемирному антидопинговому агентству (WADA) медицинские справки, которые являлись основаниями для употребления атлетами запрещенных веществ. В частности, были опубликованы материалы об анализах сестер Винус и Серены Уильямс, а также четырехкратной олимпийской чемпионки Рио-де-Жанейро гимнастки Симоны Байлз. При этом в Международном олимпийском комитете информацию опровергли.

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