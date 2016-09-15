Экс-глава «ВымпелКома» Слободин заочно арестован Сыктывкарским судом

Ему предъявлено заочное обвинение в даче взятки
Сыктывкарский суд заочно арестовал бывшего главу «ВымпелКома» Михаила Слободина, который является фигурантом по делу о взятке в размере более 800 млн рублей экс-руководству Коми.
«Судья Сыктывкарского горсуда Валентина Трофимова вынесла решение о заочном аресте Михаила Слободина, полностью удовлетворив ходатайство следствия», — передает решение суда агентство ТАСС.
В постановлении суда отмечается, что как только местонахождение экс-главы «ВымпелКома» будет установлено, он будет задержан и помещен под арест на два месяца.
Напомним, 7 сентября Слободин был объявлен в федеральный розыск.
5 сентября Слободин подал в отставку с поста генерального директора компании из-за нежелания компрометировать «ВымпелКом». В самой компании заявили, что «отставка последовала за новостью о том, что Слободин стал фигурантом дела о даче взяток бывшим руководителям Республики Коми».
По информации следователей, с 2007 по 2014 год фигуранты дела и другие неустановленные лица передавали высшим должностным лицам Республики Коми деньги за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию и за создание комфортных условий для ведения бизнеса в регионе.
Уточняется, что фигуранты действовали в интересах ЗАО «Комплексные энергетические компании» (КЭС). Должностные лица в настоящий момент проходят по другому уголовному делу, связанному с экс-главой республики Вячеславом Гайзером.
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