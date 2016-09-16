США отзовут около миллиона смартфонов Samsung Galaxy Note 7

Около 1 млн смартфонов Samsung Galaxy Note 7 будут отозваны в США по решению Комиссии по безопасности продуктов потребления из-за опасности взрыва аккумуляторов.

Как указывается в заявлении Комиссии. Она зарегистрировала уже 92 случая перегрева аккумуляторов смартфона, при этом 26 человек получили ожоги. В 55 случаях пострадало имущество, сообщает ТАСС.

«Потребители должны немедленно прекратить пользоваться отозванными Galaxy Note 7», — говорится в сообщении.

Ведомство советует прийти к продавцам, у которых был куплен телефон и попросить у них заменить его на такой же, но с новым аккумулятором.

Как писали «Известия», с 14 сентября компания Samsung приняла решение отозвать в Китае 1858 смартфонов Galaxy Note 7, произведенных с 20 июля по 5 августа и реализованных через официальный сайт Samsung до 1 сентября. Причиной отзыва смартфонов названы проблемы с батареей, из-за которой происходят непроизвольные возгорания гаджетов.

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