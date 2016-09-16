Полковник Захарченко заявил, что 8,5 млрд ему не принадлежат

Он переадресовал вопрос об огромных денежных средствах своей сводной сестре
Временно исполняющий обязанности начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России полковник полиции Дмитрий Захарченко, у которого правоохранители обнаружили 8,5 млрд рублей, считает, что есть угроза его безопасности.
«Да, считаю, что мне угрожает опасность», — сказал он в интервью сайту «Комсомольской правды».
Он также высказал сомнение о том, что ему может быть безопаснее в изоляторе временного содержания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38. Вместе с тем он не стал пояснять, что именно угрожает его безопасности.
Кроме того, Захарченко заявил, что денежные средства, которые были найдены при его задержании, не принадлежат ему.
«Деньги эти не мои и были обнаружены не в моей квартире и не в моей машине. Меня всегда больше интересовала карьера», — утверждает полковник.
Он также заявил, что выяснить происхождение денег лучше у сводной сестры, и выразил уверенность, что владелец этих огромных средств скоро найдется.
«Мне трудно уследить за тем, чем занимается сестра. У нас не настолько близкие отношения. Отец работает в финансовой сфере, занимает пост в банке. Но общего бизнеса у меня с ним нет», — сказал полковник.
Кроме того, Захарченко отмел обвинение в получении им взятки и то, что он предупреждал сотрудницу Нота-банка о готовящихся обысках.
«Все эти обвинения были против меня сфабрикованы, чтобы меня подставить, сместить с должности», — считает Захарченко.
Напомним, 10 сентября Дмитрия Захарченко взяли под стражу по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Кроме того, он обвиняется в злоупотреблении полномочиями и препятствовании законной деятельности следствия. Сам он не понимает, что конкретно ему вменяет следствие.
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