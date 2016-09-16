Полковник Захарченко заявил, что 8,5 млрд ему не принадлежат

Временно исполняющий обязанности начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России полковник полиции Дмитрий Захарченко, у которого правоохранители обнаружили 8,5 млрд рублей, считает, что есть угроза его безопасности.



«Да, считаю, что мне угрожает опасность», — сказал он в интервью сайту «Комсомольской правды».

Он также высказал сомнение о том, что ему может быть безопаснее в изоляторе временного содержания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38. Вместе с тем он не стал пояснять, что именно угрожает его безопасности.



Кроме того, Захарченко заявил, что денежные средства, которые были найдены при его задержании, не принадлежат ему.

«Деньги эти не мои и были обнаружены не в моей квартире и не в моей машине. Меня всегда больше интересовала карьера», — утверждает полковник.



Он также заявил, что выяснить происхождение денег лучше у сводной сестры, и выразил уверенность, что владелец этих огромных средств скоро найдется.



«Мне трудно уследить за тем, чем занимается сестра. У нас не настолько близкие отношения. Отец работает в финансовой сфере, занимает пост в банке. Но общего бизнеса у меня с ним нет», — сказал полковник.



Кроме того, Захарченко отмел обвинение в получении им взятки и то, что он предупреждал сотрудницу Нота-банка о готовящихся обысках.



«Все эти обвинения были против меня сфабрикованы, чтобы меня подставить, сместить с должности», — считает Захарченко.

Напомним, 10 сентября Дмитрия Захарченко взяли под стражу по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Кроме того, он обвиняется в злоупотреблении полномочиями и препятствовании законной деятельности следствия. Сам он не понимает, что конкретно ему вменяет следствие.

