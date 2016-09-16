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Павел Астахов переехал с семьей в Псков

Бывший уполномоченный при президенте России по правам ребенка принял решение заняться своими детьми

Павел Астахов, бывший уполномоченный при президенте России по правам детей, переехал с семьей в Псков. Экс-омбудсмен решил заняться своими детьми. 

Фото: instagram.com

«Доброе утро, солнечный Псков! Переезжаем!.. Всем хорошего дня», — подписал Астахов фотографию со своей семьей на фоне поезда в Instagram. 

Бывший омбудсмен также опубликовал свое фото с детьми на фоне Изборской крепости. «Пришло время заняться и своими детьми! Изучаем истоки истории Руси», — цитируют «Дни.Ру» Астахова.

Напомним, президент России Владимир Путин 9 сентября освободил Павла Астахова от должности уполномоченного при президенте России по правам детей. Новым омбудсменом была назначена глава благотворительного фонда поддержки, семьи, материнства и детства «Покров», руководитель Ассоциации организаций по защите семьи, глава регионального исполкома ОНФ и мать шестерых детей Анна Кузнецова. 

Известия // пятница, 16 сентября 2016 года

Павел Астахов переехал с семьей в Псков

Бывший уполномоченный при президенте России по правам ребенка принял решение заняться своими детьми

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