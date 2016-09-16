Путин ответил на возражения Украины по председательству РФ в СНГ

Президент РФ Владимир Путин ответил на возражение чрезвычайного и полномочного посла Украины в Киргизии Николая Дорошенко, который заявил, что Киев не приемлет передачу председательства России в Содружестве Независимых Государств (СНГ) по причине того, что Российская Федерация якобы нарушила норму международного права, когда присоединила Крым.



«Первое, что хотел бы сказать, что Россия ничего не аннексировала. Всё, что произошло с Крымом, — результат противоправных действий определенных политических сил на Украине, которые довели дело до государственного переворота», — указал Путин.



Он подчеркнул, что Крым присоединился к России в результате волеизъявления людей, проживающих на этой территории.

Касательно председательства России в СНГ, Путин напомнил, что Украина не ратифицировала устав Содружества. В связи с этим, по словам российского лидера, украинская сторона не может претендовать на то, чтобы вносить предложения в организацию работы этой структуры.

Напомним, очередной саммит СНГ состоится 11 октября в Москве. Решение было принято на встрече лидеров Содружества в Бишкеке в эту пятницу.



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