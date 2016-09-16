Путин прокомментировал кибератаки на WADA

Президент России возмутился двойными стандартами Всемирного антидопингового агентства
Ситуация с публикацией хакерами данных об употреблении допинга сестрами Уильямс и рядом других спортсменов вызывает множество вопросов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите СНГ в Бишкеке в пятницу.
«Мы не разделяем то, что делают хакеры, но то, что они сделали, не может не быть интересным для международной общественности, прежде всего спортивной общественности. Возникает очень много вопросов», — сказал глава государства.
Владимир Путин отметил, что «вроде как бы здоровые спортсмены» легально принимают запрещенные для других вещества, в то время как люди с тяжелой инвалидностью даже по подозрению в употреблении допинга отстраняются от Паралимпийских игр. По мнению президента России, такая ситуация не укладывается «совершенно ни в какие рамки».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия, в случае соответствующего обращения WADA, готова помочь с расследованием хакерских атак на базу агентства.
Напомним, группа хакеров Fancy Bears опубликовала данные о том, что ряд спортсменов, в том числе американские теннисистки Винус и Серена Уильямс и четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз, предоставляли WADA медицинские справки, являющиеся основанием для употребления ими запрещенных веществ. При этом информацию опроверг Международный олимпийский комитет (МОК). В то время как в WADA подтвердили утечку из базы данных агентства.
Паралимпийская сборная России была отстранена от участия в Играх в Рио-де-Жанейро на основании доклада комиссии WADA, в котором сказано, что в России якобы существует «допинг-система на уровне государства».
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