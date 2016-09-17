Госдеп: США не признают выборы в Госдуму РФ в Крыму

Соединенные Штаты считают российский полуостров частью Украины
США не признают выборы в Госдуму РФ на территории Крыма. Об этом говорится в официальном заявлении госдепартамента.
«Соединенные Штаты не признают легитимности и не будут признавать результатов российских думских выборов, запланированных в оккупированном Россией Крыму на 18 сентября. Наша позиция по Крыму ясна: полуостров остается неотъемлемой частью Украины. Санкции в связи с Крымом против России останутся, пока Россия не вернет контроль над Крымом Украине»,— приводит «РИА Новости» заявление ведомства.
Ранее «Известия» писали, что на саммите СНГ в Бишкеке президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что причиной присоединения Крыма к России стало противоправное поведение официального Киева.
Владимир Путин также ответил на слова посла Украины в Киргизии о том, что РФ аннексировала регион.
«Россия ничего не аннексировала», — сказал российский лидер.
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