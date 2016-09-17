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СМИ: КНДР может произвести 20 атомных бом к концу 2016 года

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Северная Корея имеет достаточное количество материала для создания бомб

На минувшей неделе КНДР провела свое пятое ядерное испытание и, как считают эксперты, к концу года сможет собрать около 20 атомных бомб.  

Как передает телеканал Al Jazeera, ссылаясь на профессора Стэнфордского университета Зигфрида Хекера, специалиста по ядерному оружию, Северная Корея имеет достаточное количество материала для создания бомб. Оценка основывается главным образом на количестве добываемого Пхеньяном урана и плутония. 

Несмотря на то, что санкции предотвратили покупку урана у многих внешних источников, агрессивная программа по расширению поставок материала, скорее всего, дала результаты. 

Также сообщается, что КНДР производит от 45 до 60 кг плутония в год и способна нарастить это количество еще на 6,5 кг. 

Напомним, 9 сентября президент Южной Кореи Пак Кын Хе и генсек правительства Японии Есихидэ Суга заявили, что власти КНДР провели новые ядерные испытания. По данным южнокорейских военных, мощность взрыва составила 10 кт. 

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Известия // суббота, 17 сентября 2016 года

СМИ: КНДР может произвести 20 атомных бом к концу 2016 года

Северная Корея имеет достаточное количество материала для создания бомб

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