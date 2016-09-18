Второе взрывное устройство найдено на месте взрыва в Нью-Йорке

Рядом с местом взрыва в центре Нью-Йорка полиция обнаружила еще одно взрывное устройство. Как сообщили в нью-йоркской полиции, вторая бомба была найдена на соседней улице.

Представитель полиции Гарри Уэдин заявил, что правоохранители пока не уверены, что найденный предмет является бомбой, но они не исключают такую вероятность. По его словам, вторая бомба была найдена на 27-й улице, соседней с 23-й, на которой ранее прогремел взрыв, передает РИА «Новости».

Напомним, в Нью-Йорке в субботу прогремел взрыв. Взрывное устройство сработало в центральном районе Челси. Полиция начала эвакуацию жителей прилегающих домов. Сообщается о 25 раненых в результате взрыва.