На Украине в ходе выборов в Госдуму проголосовали 369 россиян

На выборах в Госдуму удалось проголосовать 369 россиянам, находившимся 18 сентября на Украине. Такие предварительные данные предоставило посольство РФ в Киеве. Всего проголосовали 369 россиян, из них 155 удалось пройти в российскую дипмиссию в Киеве.

«Известия» ранее писали, что ряд граждан России не смогли пройти в дипмиссии из-за агрессивно настроенных украинских радикалов, преграждающих россиянам вход в здания.

«По предварительным данным, на выборах в Госдуму РФ на Украине проголосовали 369 человек. Предварительные данные: Киев — 155 человек, Львов — 38, Одесса — 120, Харьков — 56», — приводит «РИА Новости» данные посольства России в Киеве.

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