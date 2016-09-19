Порошенко напомнил о желании получить летальное оружие от Запада

На встрече с украинской общиной в Нью-Йорке президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев по-прежнему заинтересован в получении от стран Запада летального оружия.



«Вторым по порядку (после продления и усиления антироссийских санкций), но не менее важным по значению вопросом является передача летального оружия и других военных технологий украинским ВСУ», — цитирует слова Порошенко агентство «Интерфакс-Украина».



Он напомнил, что еще два года назад власти США считали украинскую армию коррумпированной, но сейчас, по словам Порошенко, Украине удалось создать «новую профессиональную армию, которой абсолютно безопасно передать летальное оружие».



Он считает, что за последние два с половиной года вооруженные силы Украины доказали, что на них можно положиться и им можно доверять.



Ранее советник президента Украины, бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что если Россия не будет выполнять минские соглашения и продолжит «дестабилизировать восточную Украину», то альянс предоставит стране летальное оружие.



В свою очередь, российская сторона неоднократно предостерегала Запад от планов поставки вооружений Киеву и напоминала мировому сообществу, что не является стороной внутриукраинского конфликта.



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