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В Кремле не считают явку на прошедших выборах низкой

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал сравнить ее с аналогичным показателем в других странах

Явку на выборах в Госдуму, которые прошли в России в минувшее воскресенье, нельзя назвать низкой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, по сравнению с другими странами явка была высокой.

«Действительно, приветствовалась бы более высокая явка, но не нужно, однако, умалять значение тех цифр, которые мы имеем по явке. Ее нельзя назвать низкой, вы знаете, что в подавляющем большинстве европейских стран, собственно, явка гораздо ниже, и это отражает реальность, ту пропорцию политически активного населения, которая традиционно участвует в избирательном процессе», — сказал Песков журналистам.

По предварительным данным, явка на выборах 18 сентября составила 47,81%, сообщила в понедельник глава Центризбиркома Элла Памфилова. В 2011 году явка составила 60,21%, в 2007-м — 63,78%, в 2003 году на выборах проголосовали 55,75% россиян.

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Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

В Кремле не считают явку на прошедших выборах низкой

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал сравнить ее с аналогичным показателем в других странах

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