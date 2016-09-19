ФБР назвало имя подозреваемого в подготовке взрыва в Нью-Йорке

Его зовут Ахмад Хан Рахами, и он родился в Афганистане
По данным ФБР США, подозреваемый в подготовке взрыва в Нью-Йорке Ахмад Хан Рахмани родился в Афганистане. Его рост составляет около пяти футов, весит он примерно 200 фунтов. Он разыскивается силовыми структурами США. Кроме того, выяснилось, что взрывы в Нью-Йорке и Нью-Джерси связаны между собой.
В сообщении ФБР говорится, что Рахмани «вооружен и очень опасен». Он разыскивается именно в связи со взрывом в субботу, в результате которого получили ранения 29 человек.
Кроме того, сотрудники бюро считают, что взрывы на Манхэттене и в Нью-Джерси связаны.
#BREAKING: "Wanted" poster just issued for Ahmad Khan Rahami, 28, of New Jersey. Suspected in NYC blast. #KOMOnews pic.twitter.com/b9wqQ9KpJk— Cayle Thompson, KOMO (@CayleThompson) 19 сентября 2016 г.
Ранее губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что взрыв на Манхэттене связан со взрывами в Нью-Джерси. Он также сказал, что расследование идет быстро и власти в скором времени назовут имена подозреваемых.
«Известия» сообщали, что Федеральная полиция Нью-Йорка уже задержала пятерых человек в связи со взрывом в Манхэттене(район Челси), при котором получили ранения 29 человек.
Взрыв в центре Манхэттена произошел в субботу примерно в 20.30 по местному времени (3.30 мск) в квартале Челси, где расположено множество популярных магазинов и ресторанов.
Другой взрыв произошел в ночь на понедельник в штате Нью-Джерси в США около железнодорожной станции в городе Элизабет. Он случился в момент, когда робот-сапер изучал содержимое подозрительного пакета, обнаруженного полицейскими ранее.