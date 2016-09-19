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Эрдоган заявил о расширении «Щита Евфрата» в Сирии

По словам президента Турции, отряды оппозиционной ССА, которые участвуют в операции турецкой армии, будут продвигаться к населенному пункту Эль-Баб, который контролируется боевика ИГИЛ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отряды вооруженной сирийской оппозиции, участвующие в операции турецкой армии «Щит Евфрата» на севере Сирии, собираются продолжить продвижение в южном направлении, после того как приграничные районы были очищены от боевиков террористической группировки ИГИЛ (запрещена в России).

По словам турецкого лидера, отряды «Сирийской свободной армии» (ССА) будут продвигаться к населенному пункту Эль-Баб, который в настоящее время контролируется сторонниками ИГИЛ.

«Сейчас мы двигаемся к Эль-Бабу. Мы пойдем туда и сделаем так, чтобы ИГИЛ не было угрозой для нас», — цитирует слова Эрдогана агентство Sky News Arabia.

Турецкий лидер отметил, что площадь зоны безопасности будет расширена до 5 тыс. кв. км. 

Эрдоган выразил надежду на то, что «мир поймет необходимость участия в решении проблемы Сирии, поскольку это вопрос не только самих сирийцев и нескольких соседних стран».

Он также рассказал, что турецкие военнослужащие вывели своих американских коллег, которые были обстреляны представителями ССА, на территорию Турции.

«ССА не хочет помощи спецназа США из-за поведения американцев по отношению к сирийской оппозиции. Наши войска вывели оттуда (из зоны вооруженного конфликта с ССА) 30 бойцов американского спецназа», — рассказал Эрдоган.

Напомним, вооруженные отряды сирийских оппозиционеров выгнали спецназ США из города Эр-Раи на севере Сирии. В окрестностях Телль-Абъяда по американским военнослужащим, невзирая на поднятый в целях самоидентификации флаг США, был открыт огонь.

Турция в конце августа начала операцию «Щит Евфрата» и ввела в район сирийского города Джараблус бронетанковые подразделения и части спецназа. 

При этом официальная Анкара оказывает поддержку силам ССА. Союзники уже контролируют 90-километровую линию вдоль границы. 

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Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

Эрдоган заявил о расширении «Щита Евфрата» в Сирии

По словам президента Турции, отряды оппозиционной ССА, которые участвуют в операции турецкой армии, будут продвигаться к населенному пункту Эль-Баб, который контролируется боевика ИГИЛ

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