Эрдоган заявил о расширении «Щита Евфрата» в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отряды вооруженной сирийской оппозиции, участвующие в операции турецкой армии «Щит Евфрата» на севере Сирии, собираются продолжить продвижение в южном направлении, после того как приграничные районы были очищены от боевиков террористической группировки ИГИЛ (запрещена в России).



По словам турецкого лидера, отряды «Сирийской свободной армии» (ССА) будут продвигаться к населенному пункту Эль-Баб, который в настоящее время контролируется сторонниками ИГИЛ.



«Сейчас мы двигаемся к Эль-Бабу. Мы пойдем туда и сделаем так, чтобы ИГИЛ не было угрозой для нас», — цитирует слова Эрдогана агентство Sky News Arabia.



Турецкий лидер отметил, что площадь зоны безопасности будет расширена до 5 тыс. кв. км.



Эрдоган выразил надежду на то, что «мир поймет необходимость участия в решении проблемы Сирии, поскольку это вопрос не только самих сирийцев и нескольких соседних стран».



Он также рассказал, что турецкие военнослужащие вывели своих американских коллег, которые были обстреляны представителями ССА, на территорию Турции.

«ССА не хочет помощи спецназа США из-за поведения американцев по отношению к сирийской оппозиции. Наши войска вывели оттуда (из зоны вооруженного конфликта с ССА) 30 бойцов американского спецназа», — рассказал Эрдоган.



Напомним, вооруженные отряды сирийских оппозиционеров выгнали спецназ США из города Эр-Раи на севере Сирии. В окрестностях Телль-Абъяда по американским военнослужащим, невзирая на поднятый в целях самоидентификации флаг США, был открыт огонь.



Турция в конце августа начала операцию «Щит Евфрата» и ввела в район сирийского города Джараблус бронетанковые подразделения и части спецназа.

