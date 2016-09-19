Убитая в центре Москвы девушка была ранена в шею четыре раза

Неизвестный, который в воскресенье убил девушку на Хамовническом Валу в центре Москвы, четыре раза ранил ее ножом в шею.

Грабитель действовал максимально жестоко: он четыре раза ранил ее ножом в шею. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее «Известия» сообщали, что по факту убийства девушки возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

Утром в понедельник на улице Хамовнический Вал было найдено тело 20-летней девушки с колото-резаными ранениями. Труп обнаружил местный житель, который вышел на прогулку с собакой.

Погибшей оказалась жительница Москвы, проживавшая на Дмитровском шоссе и работавшая флористом. По информации следствия, предполагаемый преступник похитил вещи жертвы и скрылся.