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В полиции рассказали подробности убийства главы «Оплота» Жилина

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело

Следствие возбудило уголовное дело по факту убийства в ресторане подмосковных Горок-2 главы украинской общественной организации «Оплот» Евгения Жилина, известного своей критикой в адрес киевских властей и событий в столице Украины в 2014 году.

Источник в полиции подтвердил, что убитый являлся главой организации «Оплот». В ГСУ СК РФ заявили о возбуждении уголовного дела, не называя при этом имени погибшего, сообщает ТАСС.

В ГСУ также рассказали о некоторых деталях преступления.

«Вечером в одном из ресторанов Одинцовского района неизвестный произвел выстрелы, предположительно, из пистолета в двух посетителей, сидящих за одним столом», — отметили в следственном управлении. После убийства киллер скрылся с места происшествия.

Как сообщили следователи, один из сидевших за столом мужчин погиб на месте, второй был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Как писали «Известия», в понедельник неизвестный ворвался в ресторан поселка Горки-2 в Подмосковье и убил двух человек. Сразу после происшествия полицией был объявлен план «Перехват». Патрули ДПС ищут автомобиль такси и неопределенную пока темную иномарку.

Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

В полиции рассказали подробности убийства главы «Оплота» Жилина

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело

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